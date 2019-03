Actualidade

A Associação Nacional de Transportadores Rodoviários de Pesados de Passageiros (ANTROP) defende que as autoridades de transporte e o Governo devem compensar rapidamente os operadores de transporte devido ao diferencial resultante da entrada em vigor do passe único.

"As empresas hoje têm um nível de receita que, a partir já do final deste mês, com a venda dos novos passes, vai reduzir drasticamente. E, portanto, é absolutamente crítico que as autoridades de transportes compensem rapidamente este diferencial, sob pena de os operadores não terem meios de subsistência para poder acudir àquilo que são as suas obrigações básicas, como, por exemplo, pagar os salários, pagar os combustíveis", afirmou hoje, em declarações à Lusa, o presidente da ANTROP, Luís Cabaço Martins.

O responsável lembrou que em causa está um modelo tarifário "muito radical" relativamente ao que existe hoje e que exige da parte de todos os intervenientes, inclusive dos operadores de transporte, mudanças significativas ao nível da bilhética, da oferta de transporte e da própria operação.