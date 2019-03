Guiné-Bissau/Eleições

O presidente da Comissão Nacional de Eleições da Guiné-Bissau, José Pedro Sambú, disse hoje que a tomada de posse do novo parlamento foi marcada para 18 de abril.

"É a CNE que marca a data para a tomada de posse dos deputados, mas antes de marcar a data viemos aqui para fazer uma concertação junto do presidente da Assembleia Nacional Popular e ficou retido o dia 18 de abril", afirmou José Pedro Sambu, que falava aos jornalistas após um encontro com Cipriano Cassamá, no parlamento, em Bissau.

Segundo os resultados definitivos das eleições legislativas de 10 de março divulgados pela Comissão Nacional de Eleições, o Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) conseguiu 47 deputados, o Movimento para a Alternância Democrática (Madem-G15) 27, o Partido da Renovação Social (PRS) 21, a Assembleia do Povo Unido - Partido Democrático da Guiné-Bissau (APU-PDGB) cinco, e a União para a Mudança e o Partido da Nova Democracia, um deputado, cada um.