Idai

O representante do Fundo Monetário Internacional (FMI) para Moçambique, Ari Raisen, admitiu hoje "um impacto significativo" na economia do país dos efeitos do ciclone Idai, manifestando disponibilidade para "discutir apoio financeiro" com as autoridades.

"É um pouco prematuro fazer uma avaliação sobre o impacto do que esse desastre implica em termos das variáveis macroeconómicas do país, do crescimento económico ou da inflação. O que sabemos é que pode ser significativo. O desastre tomou realmente proporções muito grandes, mas a avaliação precisa de ser feita em grande coordenação e cooperação com as autoridades moçambicanas", disse.

O responsável falava em Maputo no âmbito da missão técnica do Fundo Monetário Internacional (FMI) a Moçambique ao abrigo das consultas do Artigo IV, que ocorrem anualmente com os países-membros do FMI.