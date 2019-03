Actualidade

Pelo menos 60 pessoas morreram após a colisão frontal de dois autocarros numa estrada no sul do Gana na madrugada de hoje, de acordo com a polícia ganesa.

"A morte de 60 pessoas foi confirmada", disse o comandante da polícia, Joseph Antwi Gyawu, sublinhando que o acidente aconteceu por volta das 02:00 TMG (a mesma em Lisboa) na região Bono Leste, que fica a 430 quilómetros a norte de Acra.

"Os veículos viajavam em direções opostas quando a colisão ocorreu", acrescentou Gyawu, referindo ainda que um dos autocarros se incendiou e o outro ficou completamente esmagado.