Actualidade

O número de mortos no naufrágio de uma embarcação no rio Tigre em Mossul (norte do Iraque) subiu para 100, a maioria mulheres e crianças, anunciou hoje o Ministério do Interior iraquiano.

O anterior balanço deste acidente, o mais mortífero no Iraque nos últimos anos e que ocorre quando se celebra o novo ano persa (o Noruz), apontava para 83 mortos.

O incidente resultou da conjunção de dois fatores: a sobrelotação do ferry e o alto nível das águas, explicou à agência France-Presse (AFP) um responsável pelos serviços de segurança em Mossul.