Idai

A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) vai criar um fundo especial para apoiar as vítimas do ciclone Idai em Moçambique, anunciou o presidente em exercício da organização e embaixador de Cabo Verde em Lisboa, Eurico Monteiro.

A decisão foi tomada "por consenso" na reunião extraordinária do Comité de Concertação Permanente, em que os representantes dos nove países-membros analisaram as consequências da passagem do Idai e debateram "propostas para ajudar a mitigar a tragédia".

Eurico Monteiro sublinhou que "os Estados-membros aderiram muito rapidamente à convocatória e rapidamente chegaram a um consenso" para que a CPLP "contribuísse de forma significativa" para apoiar a população moçambicana, o que se irá traduzir num fundo especial ainda sem um montante definido.