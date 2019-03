Idai

O empresário português Manuel Guimarães levou 25 anos a criar as três empresas que tem em atividade nos arredores da Beira, centro de Moçambique e uma semana depois do ciclone que as arrasou, ainda tenta apurar os prejuízos.

"Não se preocupem, os crocodilos não fugiram. Mas a quinta foi totalmente destruída", referiu, num encontro entre portugueses e o secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro, na quinta-feira, na Beira.

A criação de répteis é um dos seus negócios, além da pesca e pecuária.