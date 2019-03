Actualidade

O papa Francisco nomeou como bispo da diocese moçambicana de Tete, Diamantino Guaço Antunes, que era até agora Superior Regional do Instituto Missionário da Consolata em Moçambique e em Angola, de acordo com informação divulgada hoje pela Sala de Imprensa do Vaticano.

Diamantino Guaço Antunes, 53 anos, é natural de Albergaria dos Doze, em Leiria. Estudou filosofia na Universidade Católica e é doutorado em Teologia Dogmática pela Univerisade Gregoriana, em Roma.

Começou a fazer trabalho pastoral em Moçambique na zona de Maúa, no norte de Moçambique.