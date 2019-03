Actualidade

A economista Elisa Ferreira considerou hoje que a União Europeia tem de resolver a contradição de um banco ser supervisionado e resolvido a nível europeu, mas a fatura ir parar aos contribuintes do país onde opera.

"Estamos a demorar demasiado tempo a finalizar [a União Bancária]. (...) O sistema bancário é europeu em vida e nacional na morte", disse a também vice-governadora do Banco de Portugal, na conferência 'Para onde vai a Europa?', organizada pela Fundação Gulbenkian, em Lisboa, indicando que a sua intervenção era a título pessoal.

Para a ex-deputada do PS ao Parlamento Europeu, quando trabalhou na nova legislação bancária, a União Europeia tem de rapidamente debruçar-se sobre alguns aspetos da União Bancária que podem criar riscos no sistema financeiro, referindo que pelas regras atuais pode acontecer um grande banco de Espanha, que é supervisionado a nível europeu, ser resolvido por decisão europeia, mas serem os contribuintes do país onde esse banco tem uma subsidiária "a pagarem os depósitos" que estão nessa operação.