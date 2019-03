Actualidade

A Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) celebra sábado, em Angola, o Dia da Libertação da África Austral, feriado regional que aprovou em agosto de 2018 para assinalar o início da paz na região.

A efeméride decorrerá na localidade angolana do Cuíto Cuanavale (província do Cuando Cubango, sul de Angola) e tem na base o fim daquela que é considerada a mais dura batalha da guerra civil angolana, ocorrida naquela região, e que, segundo a versão das autoridades de Luanda, levou à paz em Angola e abriu portas ao fim do regime de segregação racial ("apartheid" que então vigorava na África do Sul.

O "23 de março" marca a data do fim da batalha do Cuíto Cuanavale, que decorreu entre 15 de novembro de 1987 e aquele dia de 1988, que opôs os exércitos das Forças Armadas Populares de Libertação de Angola (FAPLA), do Governo, apoiados por Cuba, e das Forças Armadas de Libertação de Angola (FALA), da UNITA, com apoio da África do Sul.