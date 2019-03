Actualidade

A UNITA considerou hoje a evocação do Dia da Libertação da África Austral, a celebrar sábado nos 16 países da região, como uma "deturpação da história" por parte do executivo angolano, "apoiada por governos de proximidade ideológica.

Em declarações à agência Lusa, em Luanda, o líder parlamentar da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA, maior partido da oposição angolana), Adalberto da Costa Júnior, indicou que a efeméride constitui "um elemento de referência propagandístico" que "não faz sentido celebrar" num contexto de reconciliação nacional.

Em causa está o "23 de março", data que a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) aprovou, a 18 de agosto de 2018, sob proposta de Angola, como dia feriado para celebrar a "libertação da África Austral", tendo como base a batalha angolana do Cuíto Cuanavale, que terminou em 1988, e que opôs as forças da UNITA às do Governo.