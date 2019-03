Actualidade

A bastonária da Ordem dos Nutricionistas lançou hoje um repto ao Governo para a colocação de mais profissionais nas escolas e no Serviço Nacional de Saúde (SNS) e para a criação de uma carreira própria.

Alexandra Bento, que falava na abertura do Congresso da Ordem dos Nutricionistas, que termina hoje na Culturgest, em Lisboa, sublinhou que os nutricionistas que trabalham no SNS estão em carreiras distintas, apesar de desempenharem as mesmas funções, e que a criação de uma carreira própria é justa e necessária.

"O país precisa dos nutricionistas, que podem fazer a diferença na melhoria da saúde dos portugueses", afirmou a bastonária da Ordem dos Nutricionistas.