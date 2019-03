Actualidade

O subdiretor do Museu Tropen, na Holanda, Wayne Modest, afirmou hoje, em Lisboa, que o processo de descolonização dos museus "irá falhar, se não for promovido um trabalho político e honesto para a mudança, com inclusão e igualdade".

O museólogo e investigador do Centro de Pesquisa de Cultura Material falava no debate "Descolonizar os Museus: isto, na prática...?", que está a decorrer no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa.

"Se for só um rótulo, só para parecer bem, a descolonização dos museus não vai resultar", sustentou, apelando a um "compromisso profundo" das autoridades e da sociedade em geral.