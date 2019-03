Actualidade

As remessas dos emigrantes portugueses subiram 32,3%, para 360 milhões de euros, ao passo que as verbas enviadas pelos trabalhadores estrangeiros em Portugal desceram 12,7%, para 40 milhões, segundo o Banco de Portugal.

De acordo com os dados do Boletim Estatístico, as remessas enviadas pelos trabalhadores portugueses no estrangeiro passaram de 271,9 milhões de euros, em janeiro do ano passado, para 359,8 milhões, em janeiro deste ano, o que representa uma subida de 32,3%.

Olhando apenas para os países lusófonos, a subida foi também significativa, de 40%, o que reflete o aumento de 15,74 milhões de euros, enviados em janeiro de 2018, para 21,95 milhões enviados no primeiro mês deste ano.