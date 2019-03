Actualidade

Os líderes da União Europeia (UE), reunidos hoje em Bruxelas, deram aval à nomeação do irlandês Philip Lane para a Comissão Executiva do Banco Central Europeu (BCE), cargo que tem uma duração de oito anos.

Em comunicado divulgado após o final do Conselho Europeu de primavera, que decorreu entre quinta-feira e hoje em Bruxelas, lê-se que os líderes da UE "nomearam Philip R. Lane como membro da Comissão Executiva do BCE por um período não renovável de oito anos", com efeitos a partir de 01 de junho.

O objetivo é substituir no cargo o anterior membro da Comissão Executiva do BCE Peter Praet, cujo mandato termina no dia 31 de maio.