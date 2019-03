Idai

A Comissão Nacional de Eleições (CNE) de Moçambique anunciou hoje que pediu ao Conselho de Ministros o adiamento do recenseamento para as eleições gerais previstas para outubro deste ano devido aos efeitos do ciclone Idai.

Em conferência de imprensa, em Maputo, o porta-voz da CNE, Paulo Cuinica, não adiantou, no entanto, nova data para o início do recenseamento, que estava previsto para 01 de abril.

"A Comissão Nacional de Eleições, depois de auscultados os partidos políticos legalmente constituídos, e consultados o Instituto Nacional de Meteorologia e o Instituto Nacional de Gestão de Calamidade, por consenso, deliberou propor ao Conselho de Ministros o adiamento do recenseamento eleitoral", declarou Paulo Cuinica.