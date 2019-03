Seca

O Agrupamento de Produtores de Arroz do Vale do Sado (APARROZ), em Alcácer do Sal (Setúbal), estimou hoje "uma quebra entre 20 e 25%" da área de cultivo de arroz, devido à seca.

"O nível de água nas barragens de Pego do Altar e Vale do Gaio, no concelho de Alcácer do Sal, está a cerca de 50% da sua capacidade, o que nos leva a prever, aqui nesta zona, uma quebra de 20 a 25% da área de cultivo normal", explicou hoje à agência Lusa o diretor do APARROZ, João Reis Mendes.

Com 7.500 hectares de arroz para cultivar, o dirigente da APARROZ indicou que, devido à falta de chuva no último inverno para "garantir o abastecimento das barragens", vai ser necessário "fazer um rateio da água" para rega.