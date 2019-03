Actualidade

O Benfica enviou um requerimento ao Ministério Público (MP) a solicitar "mais informação sobre a prova produzida" no âmbito do processo do português Rui Pinto, colaborador do Football Leaks, disse hoje à Lusa fonte judicial.

Segundo a mesma fonte, no requerimento enviado ao MP, a defesa do clube lisboeta pede que, caso se justifique, "essa prova seja utilizada num âmbito mais alargado de investigação". Nos últimos meses foi noticiado o alegado envolvimento na divulgação de e-mails do Benfica de Rui Pinto.

O alegado pirata informático chegou na quinta-feira a Portugal, proveniente da Hungria, para ser presente hoje a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa, no âmbito da investigação a acessos aos sistemas informáticos do Sporting e do fundo de investimento Doyen Sports.