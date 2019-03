Actualidade

Advogados do partido Juntos pelo Povo (JPP) vão alegar em tribunal que se "provou" o envolvimento do presidente da Câmara da Maia e dois outros eleitos da coligação PSD/CDS-PP em atos que justificam a perda dos mandatos.

Já a defesa vai "demonstrar", nas alegações finais do caso (que as partes terão de apresentar por escrito num prazo máximo de 10 dias) que os autarcas visados não tiveram qualquer intervenção, "direta ou indireta", em decisões suscetíveis de penalização com o afastamento das funções para que foram eleitos.

Em causa está a assunção pela autarquia de uma dívida de 1,4 milhões de euros, que o Fisco imputara ao presidente da Câmara, Silva Tiago, ao seu antecessor e atual presidente da Assembleia Municipal, Bragança Fernandes, e ao vereador Mário Neves, enquanto ex-administradores da extinta empresa municipal TECMAIA. Tal endosso da dívida levou o JPP a pedir ao Tribunal Administrativo e Fiscal (TAF) do Porto que declare a perda de mandato dos três eleitos, bem como a dissolução da Câmara e da Assembleia Municipal, com a consequente convocação de eleições autárquicas intercalares.