Actualidade

O Presidente da República foi hoje recebido no Porto pelo protesto de bolseiros da Universidade do Porto, uma carta de precários da Lusa e ânimos muito exaltados de lesados do BES/Novo banco, que o chefe de Estado prometeu receber.

Marcelo Rebelo de Sousa estava a entrar no edifício da Reitoria da Universidade do Porto para participar no 108.º aniversário da instituição e já tinha prometido aos lesados que os receberia "em Belém", quando o grupo de cerca de dez pessoas se agitou, empurrando a comitiva, esbracejando e gritando "Ladrões", "Prisão" e "Basta de me manter calado".

"Roubaram o meu dinheiro", "Gatunos", "Prisão imediata para esses ladrões" e "Quero o meu dinheiro" foram outras das palavras dos lesados do BES/Novo Banco, visivelmente nervosos, à entrada do chefe de Estado.