Gulbenkian

A presidente da Fundação Calouste Gulbenkian acredita que, 150 anos depois do seu nascimento, Calouste Sarkis Gulbenkian estaria "orgulhoso" da instituição, que mantém os pressupostos que presidiram à sua criação e o respeito pelo pensamento e preocupações do fundador.

Falando à Lusa a propósito dos 150 anos do nascimento de Calouste Sarkis Gulbenkian (1869-1955), que se assinalam no sábado, Isabel Mota enalteceu o pensamento do empresário e filantropo, que, "apesar do passar do tempo, das mudanças económicas, políticas, sociais e culturais no mundo, se mantém de uma enorme atualidade, como arquiteto de negócios, como filantropo, como colecionador de arte".

Todas estas paixões e preocupações justificaram a criação, em Lisboa, da fundação que herdou o seu nome, e que até hoje continuam na base do seu funcionamento e existência, salientou a responsável.