Actualidade

O português Rui Pinto, colaborador do Football Leaks, chegou hoje ao Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa, para ser ouvido em primeiro interrogatório judicial, no âmbito da investigação a acessos aos sistemas informáticos do Sporting e da Doyen Sports.

O alegado pirata informático, de 30 anos, chegou ao Campus de Justiça, pelas 15:30, numa viatura descaracterizada, depois de ter pernoitado no estabelecimento prisional anexo ao edifício da PJ.

À chegada ao tribunal, o advogado de Rui Pinto, Francisco Teixeira da Mota, recusou prestar informações aos jornalistas sobre o processo, mas reafirmou que o seu cliente teme ser julgado em Portugal. "É verdade, ele declarou isso, é verdade", disse o advogado.