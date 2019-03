Actualidade

O Governo brasileiro anunciou que arrecadou hoje 219,5 milhões de reais (50,1 milhões de euros) em concessões num leilão de quatro áreas portuárias realizado na Bolsa de Valores de São Paulo.

Três áreas localizadas em Cabedelo, no estado da Paraíba, foram adquiridas por 54,5 milhões de reais (12,4 milhões de euros) pelo Consórcio Nordeste, representado pela Corretora Ativa.

Já a área portuária localizada no Porto de Vitória, no estado brasileiro do Espirito Santo, foi adquirida por 165 milhões de reais (37,6 milhões de euros) pelo Consórcio Navegantes Logística, representado pela corretora Itaú.