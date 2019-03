Actualidade

O primeiro-ministro, António Costa, afirmou hoje não ter "nenhuma referência negativa" sobre o investimento chinês em empresas portuguesas, como a EDP, vincando que aquele capital cumpre "as regras de idoneidade" das companhias.

"A experiência que nós temos é uma experiência bastante positiva, de investidores que atuam de acordo com o respeito restrito da legislação regente em Portugal, que cumprem as regras de idoneidade que são exigidas nas atividades que desenvolvem e creio que não temos nenhuma referência negativa a fazer ao trabalho que desenvolvem", declarou o chefe de Estado em Bruxelas.

Falando no final do Conselho Europeu de primavera, no qual foram debatidas as relações da União Europeia (UE) com a China, o responsável assinalou que "o investimento chinês em Portugal é uma pequeníssima parcela do investimento chinês do conjunto da Europa".