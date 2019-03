Actualidade

O Conselho Geral Independente (CGI), que supervisiona a administração da RTP, denunciou hoje "tentativas de erosão pública do modelo" de gestão e "violações dos limites que ele impõe", o que é "indesejável para a estabilidade" da empresa.

Em comunicado, a propósito do memorando de entendimento assinado entre a RTP e a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), que "tem sido objeto de debate público" e "suscitou um pedido de informação ao Conselho de Administração da RTP" pela ministra da Cultura e pelo ministro das Finanças, o CGI adianta que a resposta foi enviada aos governantes, como já tinha sido dada "a seu tempo" ao órgão de supervisão.

"O CGI considerou, então, a assinatura do memorando como um ato de gestão, que, enquanto tal, é legalmente da responsabilidade do Conselho de Administração, não lhe sendo requerida comunicação prévia do seu teor a qualquer entidade", refere o órgão liderado por António Feijó.