Actualidade

A TAP tem cerca de metade do volume de combustível que consumir este ano abrangido por uma política de proteção de variação do preço do petróleo e com "um dos melhores preços da Europa", divulgou hoje a companhia aérea.

"Ao longo de 2018 a TAP desenvolveu e implementou uma política de proteção de combustível que apenas foi possível devido ao desenvolvimento da relação com a banca internacional, que possibilitou uma melhoria da avaliação de crédito da empresa, o que faz com que a TAP tenha hoje cerca de 50% do seu volume, para 2019, protegido com um dos melhores preços de combustível da Europa, de acordo com a Bloomberg", refere a Comissão Executiva da companhia aérea numa mensagem enviada hoje aos colaboradores.

Na mensagem, a que a agência Lusa teve acesso, a administração da transportadora recorda que, apesar de o orçamento da TAP para 2018 "ter sido conservador ao estimar um custo de 600 dólares por tonelada de combustível, enquanto esse estava cotado a 591 dólares por tonelada em dezembro de 2017", o facto é que a companhia "não tinha uma política de proteção de variação do preço do combustível, tal como tem a maioria dos concorrentes europeus, nem a capacidade de crédito para proteger uma posição significativa de combustível".