Actualidade

O reitor da Universidade do Porto anunciou hoje a criação de novas camas universitárias na Messe dos Sargentos do Porto, na sede da Lutuosa de Portugal (Aliados) e num edifício na Carvalhosa, junto à antiga Faculdade de Farmácia.

"Há diligências em curso para criar camas na Messe dos Sargentos do Porto, na sede da Lutuosa de Portugal nos Aliados e num edifício da Universidade na Carvalhosa, junto à antiga Faculdade de Farmácia", anunciou António Sousa Pereira, durante o discurso que proferiu hoje no durante a celebração do 108.º aniversário da U.Porto.

Segundo o reitor, o problema da "falta de alojamento a preços comportáveis" na cidade do Porto levou a equipa reitoral a desenvolver "esforços junto de diferentes parceiros" para encontrar soluções de alojamento e aumentar a oferta de camas para os estudantes universitários.