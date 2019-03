Idai

A Ordem dos Engenheiros propôs ao Governo a criação de uma bolsa de engenheiros voluntários para prestar apoio técnico em Moçambique, na sequência da destruição de habitações e infraestruturas após a passagem do ciclone Idai, foi hoje anunciado.

Num comunicado, a Ordem do Engenheiros manifesta-se preocupada e disponível para ajudar no terreno, tendo já contactado a Ordem dos Engenheiros de Moçambique, com vista a avaliar as necessidades e as dificuldades que o país africano enfrenta.

"Temos a perfeita noção do grau de destruição de habitações e infraestruturas básicas e do grande esforço que vai ser necessário desenvolver a curto prazo para a sua reabilitação", refere a entidade, realçando que "a intervenção técnica será crucial".