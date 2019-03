Actualidade

A peça "A boda", do dramaturgo alemão Bertolt Brecht (1898-1956), estreia-se, no sábado, no Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa, assinalando o regresso ao palco de um grupo de atores do Teatro da Cornucópia.

David Almeida, Dinis Gomes, Duarte Guimarães, Luís Lima Barreto, Márcia Breia, Rita Durão, Rita Loureiro e Sofia Marques são os atores que pertenciam àquela companhia com sede no Bairro Alto, fechada em dezembro de 2016, e que agora se juntam de novo para interpretarem a peça encenada por Ricardo Aibéo, também ele um 'cornucopiano', como se designam entre si.

A este núcleo junta-se ainda João Craveiro, que pela primeira vez vai trabalhar com Ricardo Aibéo, como disse o encenador à agência Lusa.