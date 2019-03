Idai

A cidade da Beira, no centro de Moçambique e que foi danificada em 85% pelo ciclone Idai, na semana passada, deve ter água potável a partir de sábado, segundo organizações internacionais a trabalhar na cidade.

Hoje, na sequência de uma reunião de entidades a trabalhar no socorro às vítimas, Pedro Matos, coordenador de emergência do Programa Alimentar Mundial, explicou que na noite de quinta feira foram ligados os geradores que permitem o funcionamento da estação de tratamento de águas, que os tanques de água estiveram "toda a noite a encher", e que no sábado vai começar a ser "bombeada água para as pessoas".

Segundo o responsável a eletricidade vai demorar mais tempo a ser reposta, porque há muitos cabos de eletricidade pelo chão, ainda que a energia de média tensão para hospitais e indústria possa ser ligada ainda "esta semana".