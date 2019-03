Actualidade

O empresário suíço-angolano Jean-Claude Bastos de Morais, que se encontrava em prisão preventiva, em Luanda, desde 24 de setembro de 2018, foi hoje colocado em liberdade, disse à agência Lusa fonte dos serviços penitenciários de Angola.

Jean-Claude Bastos de Morais, sócio de José Filomeno dos Santos, filho do ex-Presidente angolano, José Eduardo dos Santos, estava em prisão preventiva no âmbito da investigação à gestão do Fundo Soberano de Angola.

Contactada pela Lusa, a Procuradoria-Geral da República de Angola remeteu qualquer explicação sobre esta caso para mais tarde.