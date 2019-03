Idai

A Portucel Moçambique vai contribuir com dois milhões de meticais (cerca de 29 mil euros) para apoiar populações e comunidades das províncias moçambicanas de Manica e Zambézia, onde a empresa tem investimentos, disse hoje fonte oficial da empresa.

Em resposta a questões enviadas pela Lusa, a empresa afirmou que "decidiu transmitir aos Governos provinciais de Manica e da Zambézia o seu apoio e solidariedade, nesta fase crítica para as populações e comunidades, e contribuir imediatamente com dois milhões de meticais", na sequência do ciclone Idai.

"A catástrofe natural causada pela passagem do ciclone Idai em Moçambique provocou uma devastação de grande magnitude, com um elevado número de vítimas, tendo gerado milhares de desalojados, perda de alimentos, recursos e prejuízos ainda incalculáveis", refere ainda.