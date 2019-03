Actualidade

O primeiro interrogatório judicial a Rui Pinto, colaborador do Football Leaks, vai começar hoje e vai ser conduzido pela juíza de instrução criminal Maria Antónia Andrade, disse à Lusa fonte judicial.

Rui Pinto, de 30 anos, chegou hoje ao Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa, para ser ouvido em primeiro interrogatório judicial, no âmbito da investigação a acessos aos sistemas informáticos do Sporting e da Doyen Sports, depois de ter pernoitado no estabelecimento prisional anexo ao edifício da PJ.

Rui Pinto poderá optar por falar ao juiz de instrução criminal ou remeter-se ao silêncio, cabendo ao tribunal determinar a medida de coação a aplicar, que poderá ir do termo de identidade e residência à medida mais gravosa prevista na lei, a prisão preventiva.