Actualidade

A bolsa de Lisboa encerrou hoje com um recuo de 2,04% no índice PSI20, para 5.160,37 pontos, a queda mais acentuada deste ano, acompanhando as descidas das principais bolsas europeias.

Das 18 cotadas que integram o índice PSI20, só a EDP subiu (0,29% para 3,43 euros). A Mota-Engil liderou as descidas e caiu 5,63% para 2,10 euros.

No resto da Europa, Paris caiu 2,03%, Londres baixou 2,01%, Madrid perdeu 1,67% e Frankfurt cedeu 1,61%.