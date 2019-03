Actualidade

A eurodeputada socialista Ana Gomes considerou hoje à Lusa que não há vontade política, da parte das autoridades de Moçambique, para investigar a fundo o rapto do empresário português Américo Sebastião, há três anos.

"Estou preocupada, porque vi a floresta burocrática que esta senhora [a mulher do empresário] tem que enfrentar, a falta de vontade política para ir ao fundo da questão, e a falta de resposta judicial e policial", disse Ana Gomes a partir de Maputo, para onde viajou há dois dias para contactos com Salomé Sebastião, esposa do empresário português rapado na Sofala em 2016.

"A deslocação estava programada e combinada há mais de um mês, e coincidiu com esta tragédia resultante da devastação originada pelo ciclone na zona da Beira", explicou Ana Gomes, vincando que, "da mesma maneira que é preciso mobilizar o apoio às vítimas deste fenómeno natural, também as autoridades moçambicanas deviam ajudar-se a si próprias e deixar-se ajudar para esclarecer o que aconteceu".