Actualidade

A Câmara de Castelo Branco lançou hoje o Plano Municipal de Sustentabilidade Ambiental, um projeto pioneiro no país que vai envolver nos próximos quatro anos 7.600 alunos, 5.700 familiares e uma centena de professores.

"A nossa estratégia [executivo municipal] contempla também a sustentabilidade ambiental. Atualmente, o combate às alterações climáticas é um problema à escala mundial e cuja resolução depende de todos nós", afirmou o presidente da Câmara de Castelo Branco, Luís Correia.

O autarca, que falava durante a apresentação e assinatura de compromisso do Plano Municipal de Educação para a Sustentabilidade Ambiental do Município de Castelo Branco, que envolve os quatro agrupamentos de escola do concelho, vários instituições e empresas, explicou que a sensibilização para esta temática é mais um investimento que o município está a fazer envolvendo a área da educação.