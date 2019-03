Idai

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, disse hoje estar "profundamente entristecido" com os efeitos do ciclone Idai, mostrando-se, ainda assim, "encorajado com os esforços nacionais e internacionais" das equipas de salvamento.

"Estou profundamente entristecido pela perda de vidas e pelas emocionantes imagens do sofrimento humano que temos visto desde que o ciclone idai atingiu a Beira, em Moçambique, na noite de 14 de março, e depois varreu até ao Malaui e Zimbabué, resultando num desastre massivo", escreveu o secretário-geral numa nota divulgada pelas Nações Unidas.

Na missiva, Guterres diz-se "encorajado pelos esforços das equipas nacionais e internacionais de busca e salvamento" e de outras equipas que se juntaram para ajudar, "a trabalhar dia e noite para salvar milhares de vidas em condições perigosas e desafiantes".