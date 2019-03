Actualidade

Os defesas do FC Porto Alex Telles e Éder Militão voltaram a integrar em pleno o treino da seleção brasileira de futebol, que prepara o jogo particular de sábado, com o Panamá, no Estádio do Dragão.

Além dos dois jogadores do campeão nacional português, o apronto realizado durante a tarde de hoje no palco do encontro, na cidade do Porto, contou com a presença do ex-Rio Ave e antigo guarda-redes do Benfica Ederson, além dos ex-FC Porto Alex Sandro, Casemiro e Danilo e do ex-Rio Ave Fabinho.

O selecionador brasileiro Tite teve todo o grupo a evoluir sem limitações no relvado, incluindo os dois jovens sub-20 Glauber e Lucas Santos, que viajaram com a comitiva para o continente europeu, a fim de complementar o lote dos 23 convocados.