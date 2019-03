Actualidade

O Presidente da República afirmou hoje esperar que o processo de integração nos quadros de 25 jornalistas da Lusa "seja um problema de semanas até estar definitivamente resolvido", admitindo que o caso dos docentes precários é "mais longo".

"Quanto aos jornalistas da Lusa, o processo está quase no fim, para homologação. Espero que seja um problema de semanas até estar definitivamente resolvido", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, em declarações aos jornalistas no final da cerimónia do 108.º aniversário da Universidade do Porto.

Questionado sobre a integração de precários na administração pública, o chefe de Estado reconheceu que, no caso de docentes bolseiros, a "aplicação da lei tem sido diversa", de acordo com a universidade em causa", e assegurou estar a acompanhar "um processo que é longo", mas que espera "venha a chegar a um bom fim".