Actualidade

Museólogos e investigadores defenderam hoje, num seminário, em Lisboa, a revisão do discurso e o refazer de coleções nos museus portugueses, tendo em conta o passado colonial de Portugal, que deve ser debatido "todos os dias, sem ressentimentos".

Um painel de convidados participou no seminário "Descolonizar os museus: isto na prática...?", promovido pela Associação Acesso Cultura, com o objetivo debater um tema que tem estado na ordem do dia em vários países do mundo, sobretudo os que, no passado, tiveram colónias e uma ligação à escravatura, como Portugal.

Luís Raposo, presidente do ICOM-Europa (Conselho Internacional de Museus), face a perguntas da audiência, falou na necessidade de "rever discursos museográficos, refazer coleções, e constituir coleções que falem no tema da escravatura, ampliando ainda abordagens com a intervenção de comunidades com sensibilidades diferentes, para uma maior democratização destes espaços".