Actualidade

O diretor do Museu Nacional de Etnologia, Paulo Costa, disse hoje à agência Lusa, em Lisboa, que, até ao momento, não recebeu qualquer pedido de restituição de peças dos 80 países que ali estão representados.

O responsável falava no final do seminário "Descolonizar os museus: isto na prática...?", que decorreu durante todo o dia no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, com a presença de museólogos portugueses e de Wayne Modest, subdiretor do Tropenmuseum, na Holanda.

"Desde 2015 que estou a dirigir o museu, e nunca recebi nenhum pedido de restituição, oficial ou não oficial", disse o diretor à Lusa, depois de intervir num painel do seminário organizado pela Associação Acesso Cultura, com o objetivo de debater a descolonização dos museus, um tema que tem estado na ordem do dia em vários países do mundo, sobretudo aqueles com passado colonial e uma ligação à escravatura, como Portugal.