Actualidade

A exposição "Edgar Degas. No mundo do Ballet. Com a participação especial de Paula Rego e Helena de Medeiros", vai ser inaugurada no dia 11 de abril, nas Praças Centrais do centro comercial NorteShopping, anunciou hoje a empresa.

A exposição será composta por 26 gravuras originais do pintor francês Edgar Degas, às quais se vão juntar recriações em fotografia de cinco obras de Degas, pela bailarina Carlota Rodrigues, quatro obras da pintora Paula Rego, cedidas pela Casa das Histórias Paula Rego, em Cascais, seis figurinos e uma pintura de Helena de Medeiros.

A mostra, que homenageia o mundo do Ballet, baseia-se na obra "Degas. Danse. Dessin", do escritor Paul Valéry, que "transmite a imagem poética e fragmentária da arte do pintor, uma dedicatória de Valéry a Degas, resultado de uma amizade de vinte anos entre os dois artistas", explicou o centro comercial em comunicado.