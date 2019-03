Actualidade

O Tribunal de Santarém reduziu hoje de 19 anos e seis meses para seis anos e seis meses a pena de prisão da mãe que, em 2016, matou o filho recém-nascido e o escondeu numa barreira da cidade.

Na conclusão da repetição parcial do julgamento, a presidente do coletivo afirmou que foi dado como provado que a mulher, agora com 25 anos, sofria de transtorno 'borderline' e de depressão moderada, patologias diagnosticadas depois de começar a cumprir a pena a que foi condenada em março de 2017.

Neste julgamento parcial, realizado por determinação do Supremo Tribunal de Justiça por não ter sido avaliado o estado psicológico da mulher no primeiro julgamento, a acusação de homicídio qualificado passou para homicídio simples, com a aplicação hoje de uma pena de seis anos de prisão, tendo-se mantido a condenação a um ano de prisão por profanação de cadáver, dando o cúmulo jurídico uma pena única de seis anos e seis meses de prisão.