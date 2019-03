Óbito/Maurílio de Gouveia

Mais de mil pessoas participaram hoje no "último adeus" ao arcebispo emérito de Évora Maurílio de Gouveia, na missa exequial realizada na Sé Catedral da cidade alentejana, onde foi lida uma mensagem do Papa Francisco.

A missa, presidida pelo atual arcebispo de Évora, Francisco Senra Coelho, começou às 15:00 e quase encheu a basílica metropolitana, com a presença de familiares de Maurílio de Gouveia, falecido na terça-feira, e de membros do clero, de representantes de entidades civis e militares e de muitos populares.

O cardeal-patriarca de Lisboa, Manuel Clemente, o núncio apostólico em Portugal, Rino Passigato, o arcebispo Francisco Senra Coelho, bispos de várias dioceses do país, cónegos, padres e seminaristas integraram o cortejo inicial com que começaram as exéquias.