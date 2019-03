Actualidade

O português Rui Pinto vai colaborar com as autoridades judiciais, revelou hoje fonte do Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa, acrescentando que o interrogatório ao colaborador do Football Leaks se iniciou às 18:30.

De acordo com aquela fonte, o primeiro interrogatório judicial a Rui Pinto já se iniciou, pelo que este está a ser ouvido pela juíza de instrução criminal Maria Antónia Andrade.

Rui Pinto, de 30 anos, chegou hoje ao Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa para ser ouvido em primeiro interrogatório judicial, no âmbito da investigação a acessos aos sistemas informáticos do Sporting e da Doyen Sports, depois de ter pernoitado no estabelecimento prisional anexo ao edifício da PJ.