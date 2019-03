Idai

Grande parte das escolas da Beira estão a acolher pessoas que ficaram sem casa depois do ciclone Idai, da semana passada, mas o rumor de que as aulas vão recomeçar está a deixar muitas pessoas desesperadas, sem ter para onde ir.

Por enquanto é só um rumor, disse à Lusa a diretora da escola Mateus Sansão Mutemba, Rotafina Fernando Wilson, explicando que para hoje estava prevista uma reunião da Direção Provincial para se decidir sobre a abertura das escolas, pelo menos das que não foram destruídas.

As pessoas que ficaram sem casa e que estão a viver na escola estão assustadas, mas Rotafina sossega-as, diz que se for preciso se montam tendas, porque a escola tem espaço, e que as aulas podem recomeçar, ainda que a escola também tenha sido danificada com o ciclone.