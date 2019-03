Actualidade

Miguel Seabra, do Teatro Meridional, apresenta, este sábado, a 119.ª encenação de "O Senhor Ibrahim e as Flores do Corão", no Teatro Micaelense, em São Miguel, Açores, "como se fosse a primeira vez".

A peça de Eric-Emmanuel Schmitt, um dos dramaturgos de língua francesa mais lidos e representados do mundo, parte do encontro de duas pessoas, que estão em etapas diferentes da vida: o Senhor Ibrahim, merceeiro árabe, e o jovem Moisés, de onze anos, filho de um judeu.

O encontro proporcionará ao jovem Moisés "uma viagem iniciática sobre diversos temas, que passam por ser as relações humanas, relações com a religião, a relação com a sexualidade, o valor da vida e da morte", explica Miguel Seabra, ator, encenador e diretor artístico da companhia, referindo que "esta história tem uma paleta emocional e um gráfico de vivências que é muito completo e abrange muita coisa".