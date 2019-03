CORREÇÃO

(CORRIGE, NO PRIMEIRO PARÁGRAFO, O NOME DA AUTORIDADE NACIONAL DA PROTEÇÃO CIVIL)

A Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) lançou hoje um aviso de perigo de incêndio rural a partir de sábado, devido à subida gradual da temperatura máxima até terça-feira.

Segundo informação disponibilizada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), haverá "uma subida da temperatura máxima até à próxima terça-feira, com valores acima do habitual para esta época do ano", com uma humidade relativa do ar inferior a 35% na generalidade do território do continente durante a tarde, verificando-se uma fraca recuperação da humidade durante a noite.