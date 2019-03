Actualidade

Um golo do futebolista do Sporting de Braga Wilson Eduardo colocou hoje Angola diretamente na fase final da Taça das Nações Africanas (CAN2019), ao vencer 1-0 a seleção do Botsuana em Francistown, na última ronda de apuramento.

O avançado bracarense, que se estreou nos 'Palancas Negras', apontou o único golo da partida aos 21 minutos, resultado que, conjugado com a derrota da Mauritânia no Burkina Faso (1-0), colocou os angolanos diretamente na fase final.

O grupo I de apuramento para a CAN2019, a disputar no Egito, foi ganho por Angola, que terminou com os mesmos 12 pontos que a Mauritânia, mas com melhor diferença de golos no confronto direto - derrota em Nouakchott por 1-0 e vitória por 4-1 em Luanda.