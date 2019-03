Idai

Vários artistas atuam no Teatro Capitólio, em Lisboa, no dia 02 de abril, num espetáculo transmitido em direto pela RTP, cujas receitas "revertem integralmente para associações que prestam assistência em Moçambique, às vítimas do ciclone Idai".

A cantora de origem moçambicana Selma Uamusse "mobilizou, em 24 horas, dezenas de artistas e recursos humanos, técnicos e logísticos, para a realização de um espetáculo", no dia 02 de abril, a partir das 21:00, ao qual se associa a RTP, lê-se no comunicado da promotora.

A "emissão especial irá decorrer entre as 10:00 e as 00:00 na RTP 1 e na Antena 1", com o objetivo de "angariar o máximo possível de receitas, a distribuir equitativamente entre sete das associações que se encontram no terreno a prestar assistência às centenas de milhares de vítimas", adianta o comunicado.